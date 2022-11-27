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Факты / Україна

Темп военных операций в Украине вырастет в ближайшие недели – ISW

Марта Бондаренко, редактор ленты
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Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В ближайшие недели общий темп военных операций в Украине может вырасти. Причиной тому будет подмерзание грунта и соответственно возможность продвижения.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Общий темп операций вдоль линии фронта в последние дни замедлился из-за ухудшения погодных условий. Так, из-за проливных дождей грунтовые дороги размыло и они превратились в спрошное болото.

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Такая ситуация наблюдается в важных прифронтовых районах на востоке и юге Украины, включая Сватово, Бахмут и Угледар.

По прогнозам синоптиков, в течение следующей недели температура по всей Украине понизится, а соответственно земля будет подмерзать и мобильность обеих сторон повысится.

Температура в районах на северо-востоке Украины, например, вдоль линии Сватово-Кременная, с 28 ноября по 4 декабря упадет почти до нуля или ниже. Земле потребуется несколько дней отрицательных температур, чтобы затвердеть.

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Аналитики отмечают, что такие условия, скорее всего, позволят увеличить темпы операций в течение выходных 3-4 декабря и на следующей неделе.

Ранее Фрэнк Ледвидж, бывший военный, старший научный сотрудник Портсмутской школы бизнеса Портсмутского университета, заявил, что с приходом зимы война в Украине замедлиться. Российские войска попытаются заморозить позиции и удержать их.

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