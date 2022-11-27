Листопад, 27 в 6:54

Найближчими тижнями загальний темп військових операцій в Україні може зрости. Причиною тому буде підмерзання ґрунту і, відповідно, можливість просування.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Загальний темп операцій уздовж лінії фронту останніми днями сповільнився через погіршення погодних умов. Так, через зливи ґрунтові дороги розмило і вони перетворилися на суцільне болото.

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Така ситуація спостерігається у важливих прифронтових районах на сході та півдні України, зокрема біля Сватового, Бахмута та Вугледара.

За прогнозами синоптиків, впродовж наступного тижня температура по всій Україні знизиться, а відповідно земля підмерзатиме та мобільність обох сторін підвищиться.

Температура в районах на північному сході України, наприклад, уздовж лінії Сватово-Кремінна, з 28 листопада до 4 грудня впаде майже до нуля або нижче. Землі знадобиться кілька днів мінусових температур, щоб затвердіти.

Аналітики зазначають, що такі умови, швидше за все, дозволять збільшити темпи операцій протягом вихідних 3-4 грудня та наступного тижня.

Раніше Френк Ледвідж, колишній військовий, старший науковий співробітник Портсмутської школи бізнесу Портсмутського університету, заявив, що з настанням зими війна в Україні сповільниться. Російські війська спробують заморозити позиції та утримати їх.