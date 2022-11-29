Листопад, 29 в 13:51

Країнам НАТО необхідно терміново збільшити виробництво зброї, попередив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні зустрічі міністрів військового блоку цього тижня.

– Поки ми боремося в сьогоднішніх битвах, ми повинні думати, як боротимемося в битвах завтрашніх, – сказав Кулеба.

Якщо цього не станеться, Україна не зможе перемогти “ось так просто”, попередив він.

Міністри країн НАТО проведуть переговори 29-30 листопада у Бухаресті. На порядку денному постане питання про те, як краще підтримати Україну.

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– Востаннє, коли я був присутнім на міністерській зустрічі НАТО, я прийшов із трьома словами: зброя, зброя та зброя. Цього разу, хоча цей запит стоїть абсолютно гостро, я уточнив його, сказавши, що нам потрібні ППО, танки та виробничі лінії, – зауважив Кулеба.

Міністр наголосив, що чиновники мають бути реалістами – і менше покладатися на непостійних партнерів.

– Ми також повинні визнати один факт: у світі є країни, які мають те, що потрібно Україні, але які не збираються продавати це в достатній кількості з політичних причин. Замість того, щоб розраховувати на них і витрачати місяці на переконання, потрібно запустити виробництво, щоб ми не потрапили в залежність від примх третіх країн, які мають запаси, але які не хочуть ними ділитися, – сказав він.

Кулеба похвалив партнерів України за їхній внесок в оборону країни, та прямо сказав про те, які зміни хотів би бачити у прийнятті рішень Заходом щодо підтримки Києва.

– Тому я сподіваюся, що мудрість візьме гору і все буде зроблено вчасно. І нам не потрібно чекати на чергову трагедію, щоб хтось зміг подолати психологічні бар’єри прийняття того чи іншого рішення щодо України, – певен Кулеба.

Нагадаємо, джерела The New York Times у Північноатлантичному блоці повідомляли, що у 20 країн НАТО майже повністю вичерпалися запаси зброї для надання допомоги Україні.