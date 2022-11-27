The New York Times: 20 країн НАТО вичерпали запаси зброї для України

Листопад, 27 в 16:32

Запаси озброєнь, які може передати НАТО для підтримки України, 20 із 30 членів військового союзу вичерпали майже повністю.

Про це пише американське видання The New York Times із посиланням на джерела у Північноатлантичносу блоці.

Водночас йдеться про невеликі держави, тоді як Франція, Італія, Німеччина та Нідерланди все ще володіють достатніми ресурсами.

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Загалом країни НАТО наразі надали Україні озброєнь на близько $40 млрд зброї, що приблизно дорівнює річному оборонному бюджету Франції.

– Через дев’ять місяців війни фундаментальна неготовність Заходу спровокувала шалену боротьбу за постачання Україні того, що їй потрібно, одночасно поповнюючи запаси НАТО. Оскільки обидві сторони використовують зброю та боєприпаси темпами, яких не було з часів Другої світової війни, змагання за збереження арсеналів стало критичним фронтом, який може виявитися вирішальним для зусиль України, – зазначає видання.

Днями Wall Street Journal повідомило, що найбільші світові компанії почали нарощувати виробництво ракетних установок, танків і боєприпасів, оскільки галузь переключається на задоволення попиту, який буде стійким через війну в Україні.

За його даними, нарощування виробництва відбувається здебільшого в Європі, де низка виробників зброї звикла до скромнішого попиту на свою продукцію в мирний час і тепер намагається збільшити потужності.