Листопад, 29 в 0:20

Для вдалого контрнаступу Збройних сил України до Криму необхідно буде знищити логістичну інфраструктуру Росії, яку та багато в чому покладає на місто Джанкой.

Як пише Forbes, це місто на кримському півострові може опинитися в руїнах на той момент, як туди увійдуть українські Сили оборони.

Джанкой, залізничний і автомобільний вузол на півночі Криму, за 50 миль на південь від материкової частини України, був найважливішим вузлом у російській мережі постачання до вересня, коли українські війська розпочали контрнаступ, унаслідок якого було звільнено більшу частину окупованого Росією півдня України.

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Нині, коли російські польові армії передислоковуються на лівий берег Дніпра, на південь від нещодавно звільненого портового міста Херсона, Джанкой набуває ще більшого значення для російських військових зусиль. Кремль реорганізовує мережу постачання південного фронту, а Джанкой перебуває в центрі нової мережі.

– Українські планувальники знають про це. Тому не дивно, що Джанкой став головною метою тривалої контрлогістичної кампанії України, – пише Forbes.

Джанкой, довоєнне населення якого становило лише 39 тис. осіб, не є великим містом. Але воно розташоване на головній залізничній гілці, що йде з півдня Росії, через міст через Керченську протоку в північний Крим і південну Херсонську область на лівому березі Дніпра. Дороги E105 і E97 також перетинаються в Джанкої.

Крім того, через місто проходить канал, яким прісна вода з Дніпра надходить до Криму. На додачу до всього цього, у Джанкої є аеродром, який використовується російською авіацією.

– Джанкой був очевидною базою для десятків російських батальйонів, які зібралися в Криму для ширшого наступу на південь України, що почався наприкінці лютого. Росіяни швидко захопили більшу частину південної України, внаслідок чого Джанкой опинився поза зоною досяжності більшості озброєнь України.

Видання зазначає, що ситуація для міста почала змінюватися в травні, коли українські війська переозброїлися американськими високомобільними артилерійськими ракетними системами HIMARS і новітніми європейськими гаубицями та почали обстрілювати російські лінії постачання.

– Пік контрлогістичної кампанії припав на 8 жовтня, коли українські диверсанти заклали бомбу у вантажівку, серйозно пошкодивши Керченський міст, пише видання.

Зазначимо, що Україна не підтверджувала, що має стосунок до вибуху на Кримському мосту.

І якщо раніше міст мав дві залізничні лінії з високою пропускною спроможністю, то тепер він має лише одну лінію, і її пропускна спроможність, імовірно, нижча. Ремонтні роботи завершаться не раніше 2023 року. Щоб компенсувати це, росіяни доставляють більше вантажів до Криму і на південь України на кораблях, пише Forbes.

У будь-якому разі, потрапляючи до Криму, всі ці вантажі, як і раніше, перевозяться залізницею та автомобільною дорогами – і проходять через Джанкой. У серпні, в міру ескалації контрлогістичної кампанії України, українські сили – можливо, HIMARS, що працюють на межі радіусу ураження – завдали удару по аеродрому в Джанкої, спричинивши вибухи, які зруйнували склади боєприпасів і розкидали боєприпаси прилеглими дорогами. Українці завдали ще одного удару по Джанкою 16 листопада, пише видання, хоча, знову ж таки, Київ не коментував свою причетність до цих вибухів.

– Ці удари не вплинули на те, що Кремль сильно покладається на Джанкой. Дійсно, у міру відступу російських військ із півдня України на північ від Дніпра, починаючи з вересня, дедалі більше і більше критично важливих функцій підтримки переміщалося в місто на півночі Криму, – йдеться в матеріалі.

Генштаб ЗСУ раніше наголошував на новому полігоні в Джанкої, де російські батальйони можуть проводити тренування своїх призовників перед відправкою їх на фронт.

– Українські удари по Джанкою є передумовою для можливого майбутнього контрнаступу України, спрямованого на остаточне звільнення Криму від майже десятирічної окупації, – зазначає видання.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Черняка, цього місяця росіяни почали укріплювати район навколо Джанкоя, передбачаючи цей напад.

Але українці не почнуть наземну атаку на Крим доти, доки не підірвуть логістику росіян на півострові – значною мірою через обстріл Джанкоя, зробивши його небезпечним для російських поїздів, вантажівок і літаків, пише Forbes.

На той час, коли українські бригади зіткнуться з оборонними земляними спорудами навколо Джанкоя, сам Джанкой, імовірно, вже лежатиме в руїнах, резюмує видання.