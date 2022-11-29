Ноябрь, 28 в 23:33

После девяти месяцев российско-украинской войны, которую президент России Владимир Путин собирался закончить за десять дней, а также после серии унизительных поражений для РФ, в Кремле сталкиваются с серьезными проблемами при удержании того кусочка территории, который россиянам удалось захватить.

Издание The Economist размышляет, насколько возможным является возвращением Крыма из-под контроля российских оккупантов назад, под контроль Киева.

Издание отмечает, что сейчас военная инициатива — на стороне Украины после двух контрнаступлений, которые были вокруг Харькова и в Херсоне, проведенных с минимальными потерями и максимальным триумфом для ВСУ.

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— Эти победы теперь поднимают перспективу гораздо более унизительного поражения России на Донбассе и в Крыму, территории, захваченной Владимиром Путиным в 2014 году, — пишет издание.

The Economist указывает, что украинский президент Владимир Зеленский в недавнем интервью вновь заявил о целях “вернуть все земли” Украины.

Это, по мнению издания, соответствует украинскому общественному мнению, “но необязательно западным сторонникам” Украины.

— Они опасаются, что операция по возвращению Крыма или Донбасса (в военном отношении, возможно, более легкое предложение) может подтолкнуть Россию к эскалации, возможно, даже к преодолению ядерного порога, — говорится в материале.

Как отмечает The Economist, журналисты которого смогли поговорить с украинскими командирами, командование ВСУ сдержанно в публичном пространстве относительно своих дальнейших планов.

— Если бы мы телеграфировали о своих планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились, — говорит бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский, который по-прежнему близок к процессу планирования.

Забродский, который является генерал-лейтенантом, утверждает, что операция по возвращению Крыма не только возможна, но и готовилась к 2023 году. Когда именно может начаться операция — другой вопрос: сначала нужно выиграть множество сражений. Но история показывает, говорит он, что оккупационным силам “всегда трудно удержать Крым”.

Источники издания в ВСУ говорят, что “ничто” не исключено, включая операции за территорию, захваченную Россией до 24 февраля.

Сейчас дороги, ведущие в Крым, находятся в зоне досягаемости украинской огневой мощи, включая ракетные системы HIMARS, которые столь сильно затруднили российскую логистику с момента их появления летом.

Назначенные Россией власти в Крыму готовятся к наземной атаке, отдавая приказы о строительстве новых укреплений и траншей и объявляя чрезвычайный уровень угрозы в нескольких частях полуострова. Местные жители Джанкоя, что на оккупированном полуострове, сообщают, что траншеи строятся рядом с авиабазой, которая в августе (и, похоже, несколько дней назад) подверглась нападению украинского спецназа.

— Но Украина, скорее всего, сначала сосредоточит свою огневую мощь в другом месте. Приоритетом остается “сухопутный мост” Путина — оккупированная территория, соединяющая материковую Россию с Крымом. Российские военные планировщики тоже понимают это и разработали и укомплектовали оборонительные линии соответствующим образом, — пишет The Economist.

Источник издания в военной разведке уверен, что структурные преимущества Украины, главным образом ее способности проводить высокомобильные атаки и разрывать линии снабжения, одержат верх.

— Мы на каждом этапе демонстрировали правильность нашей тактики и сосредоточенность на логистике. Мы продемонстрируем это снова, — говорит неназванный источник.

Многочисленные битвы за Крым на протяжении веков дают украинским планировщикам много полезной информации. Практически бескровная российская аннексия в 2014 году, в ходе которой погибли всего два украинских солдата, не является типичным примером.

Как указывает The Economist, военные операции в Крыму обычно заканчиваются тысячами погибших: только за последнее столетие у ворот полуострова пали сотни тысяч человек, в основном в ходе гражданской войны в России и Второй мировой войны, не говоря уже об огромных потерях во время Крымской войны 1850-х годов. Для захвата полуострова обычно требовалось пересечь узкие, открытые полосы или болота.

Военные эксперты, хорошо знакомые с полуостровом, говорят, что топография должна заставить Украину задуматься, пишет издание.

Адмирал Николай Жибарев, который еще в 1992 году спровоцировал разрыв Черноморского флота России, объявив свой фрегат украинским, теперь говорит, что дипломатия — самый перспективный путь к возвращению спорной территории.

При этом Андрей Рыженко, капитан ВМФ в отставке, родившийся в Крыму, говорит, что для успешной операции необходимо, чтобы многое пошло правильно.

— Есть реальная перспектива, что все закончится кровавой бойней. Такая операция Украине не нужна, — говорит Рыженко.

Генерал-лейтенант Забродский настаивает на том, что военные планировщики Украины разработали тактику, которая может сработать. Украина не намерена вступать в бессмысленное лобовое наступление на Крым, говорит он. Есть и другие “интересные” возможности для комбинированного маневра с использованием сухопутных войск, морских десантов и воздушных атак.

Российское военно-морское и воздушное господство может быть сорвано с помощью “асимметричных трюков”. Украинские беспилотные атаки на Черноморский флот в конце октября, в результате которых был поврежден флагманский корабль Адмирал Макаров, и разрушение части Керченского моста были примерами того, о чем думают в Украине.

— Мы еще не раз удивим людей, — говорит Забродский.

The Economist указывает, что на Западе воздерживаются от публичного обсуждения военных амбиций Украины. Кроме того, Киев настаивает на том, что они не обсуждают военные планы в частном порядке.

— Но, похоже, в риторике наметились пробелы. Лучший американский военный, генерал Марк Милли, который более осторожен в своих оценках, заявил 16 ноября, что победа Украины в Крыму вряд ли “произойдет в ближайшее время”. Военные планировщики Украины понимают, что Америка и поставляемое ею оружие являются ключом к тому, произойдет ли это вообще, — говорится в материале.

Украинские политические лидеры в частном порядке признают, что вернуть Донбасс и Крым сложнее, чем выступить с публичными лозунгами, пишет The Economist.

— Они признают, что значительная часть населения там по-прежнему настроена враждебно по отношению к Киеву. Операциям в Харькове и Херсоне, например, помогала сеть сочувствующих информаторов. Иначе будет обстоять дело в районах Донбасса, удерживаемых Россией с 2014 года, откуда большинство симпатизирующих Киеву уже давно бежали или были изгнаны, — пишет издание.

Таким образом, операция по возвращению Крыма, вероятно, столкнется с партизанским сопротивлением со стороны пророссийски настроенных граждан. Далеко не очевидно, что Украина сможет рассчитывать даже на более сочувствующие части населения, такие как крымские татары, многие из которых уже приняли российское правление как свершившийся факт.

При этом Николай Белесков, аналитик Национального института стратегических исследований Украины, говорит, что Владимир Зеленский теперь связан своим обещанием вернуть Крым.

Еще до успешных контрнаступлений в Харькове и Херсоне опросы показывали, что более 84% украинцев были против каких-либо территориальных уступок России на возможных переговорах, но теперь эти цифры почти наверняка выше. Это повышает вероятность того, что президент Украины “может загнать себя в угол”, пишет издание.

Попытка вернуть Крым под власть Украины будет дорогостоящим военным мероприятием и вызовет раскол с союзниками, отчуждение которых Владимир Зеленский не может себе позволить, резюмирует издание.