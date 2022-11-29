Ноябрь, 29 в 18:23

23 ноября российские террористы нанесли по Украине новую массированную атаку – почти 70 ракет и с десяток ударных беспилотников были направлены в разные регионы Украинского государства: в Киев и область, Винницкую, Полтавскую, Львовскую, Кировоградскую, Запорожье, Харьковскую области и на Донетчину.

Как результат – большинство регионов были погружены в сплошную тьму. По мнению экспертов, россияне могут нанести еще 2-4 таких массированных мощных удара крылатыми ракетами.

В этот раз по-прежнему агрессоры воспользовались крылатыми ракетами Калибр, Ха-101 и Ха-555. Нередко россияне применяют зенитные ракеты С-300, все реже – баллистические, которые, в отличие от подавляющего большинства крылатых или зенитных ракет, несут больший заряд, летят гораздо быстрее и на большее расстояние.

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– Крылатая летит по рельефу местности. Баллистическая – летит в космос практически, в стратосферу. И оттуда на большой скорости поворачивается вниз. Такая же ракета, только уже воздушного базирования, тот самый кинжал, о котором мы часто слышим, и воздушные тревоги раздаются, когда МИГ-31 взлетает с территории Беларуси, – рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что против баллистики, к сожалению, нет эффективных средств – как говорят зенитчики: нельзя сбить то, что уже падает.

– В начале полномасштабного вторжения враг гатил ими по Украине довольно часто. Сейчас, очевидно, это высокоточное оружие экономят, – сказал Юрий Игнат.

Сколько ракет осталось на российских артскладах

По подсчетам Министерства обороны Украины, больше всего в арсеналах агрессора осталось ракет С-300 – 6980 шт. Это 87% общего запаса.

Две трети от того, что было, крылатых ракет Onyx (347 шт.) и Кинжалов (43 шт.). Почти половина запаса осталась ракет Х-101 (132 шт.). Наполовину исчерпали и арсенал Калибров (229 шт.). Почти в дефиците запас Искандеров (119 шт.) – именно этим ракетам россияне еще в 2014-м посвящали целые флешмобы. Тогда они пытались показать, что санкции до них не доберутся.

Юрий Игнат подчеркнул, что россияне уже залезли в неприкосновенный запас ракет. В то же время, по мнению главного редактора DEFENSE EXPRESS Олега Каткова, ракет Кремлю хватит еще на несколько мощных атак.

– Крайне важный показатель возможности ОПК РФ производить ракеты Ха-101 и Калибр. И там показатель оценен на уровне 180 ракет в год, так что когда запускают 100 ракет в день, это огромный кусок годовой работы, – объяснил он.

Как россияне пополняют запасы, несмотря на санкции

Ракеты, которые сейчас использует Россия против Украины – это советские разработки, часть из которых страна-агрессор производит на своих заводах. Впрочем, и для них нужны высокотехнологичные детали – как микрочипы, купить которые РФ не может из-за санкций.

Впрочем, за 9 месяцев войны часть утраченного российский ВПК умудрился восстановить. Об этом свидетельствуют и цифры украинского Минобороны.

Там утверждают: враг уже изготовил около полусотни Искандеров, 120 Калибров. Более сотни – Ха-101 и т.д.

– Россия, являясь производителем этих ракет, имела определенные запасы комплектующих на своих складах и использовала их для дальнейшего производства. Но сейчас, в условиях санкций, понятно, что она будет включать все свои механизмы получения деталей любыми методами – контрабанда, подкуп, закупки через третьи страны, – сказал Игнат.

Военный эксперт Максим Паламарчук отметил, что, возможно, окажется, что россияне пока делают Калибры на старых запасах деталей, что является привычной практикой для российского военно-промышленного комплекса.

Однако после исчерпания этих запасов они, конечно, смогут выпускать Калибры, но эти ракеты будут, условно говоря, болванками, которые будут попадать плюс-минус километр.

Катков добавил, что на западных комплектующих эта ракета имела бы точность +- 10 метров. Без деталей – +- 500 метров.

– Влияет ли это на решение Кремля – применять их или нет? На мой взгляд, не влияет, – сказал он.

Еще одна контраверсионная версия в том, что для изготовления высокоточных ракет могут использовать дешевую электронику из китайских интернет-магазинов или микросхемы от стиральных машин. Впрочем, доказательств тому нет.

Зачем Россия использовала Ха-55 с имитатором ядерного оружия против Киева

17 ноября украинские военные сбили в небе над Киевом одну из крылатых ракет – Ха-55. Она создавалась как носитель ядерного оружия. Но здесь вместо боеголовки был макет.

Олег Катков сообщил, что это был габаритный имитатор, в котором не было боевой части. То есть это был макет, соответствующий и размеру, и весу самого спецзаряда.

– У них мало ракет и для повышения количества запусков, учитывая то, что они используют именно массированный запуск, чтобы хоть какое-то количество ракет попало, они могли нарастить таким образом количество. Но это слишком дорогостоящая ракета для таких задач, – проанализировал эксперт.

Второй вариант, по его мнению, в том, что это было устрашение – ведь в следующий раз вместо макета может быть использован ядерный заряд.

Третий – существует информация, что в некоторые крылатые ракеты вроде Х-101 закладывали средства радиоэлектронной борьбы, которые ослепляют радары.

– И если этот эксперимент удался, то Кремль и дальше может использовать такие ракеты, чтобы обходить наше ПВО. Хотя, не исключено, что такой запуск преследовал разведывательную цель, – объяснил он.

Первый заместитель командующего Воздушными силами Украины Артур Артеменко также считает, что, скорее всего, это был эксперимент.

– Была запущена без боевого снаряжения для того, чтобы понять, как в дальнейшем их можно использовать, – отметил он.

Еще одна угроза, которую видят эксперты – это иранские баллистические ракеты, которые может использовать Россия. По данным украинской военной разведки, Москва и Тегеран готовят соответствующий проект договоренностей.

– Fateh-110 и Zolfaghar – это баллистические ракеты и их особенность в том, что они имеют крутую траекторию. На конечном участке, когда ракета уже поднялась на высоту 50-60 км, она просто начинает падать на цель. – Единственное средство защиты от баллистических ракет эффективное, которое сейчас используется, это так называемые кинетические перехватчики, когда ракета просто врезается в баллистическую и за счет встречных скоростей этой энергии ее уничтожает в воздухе. Проблема в том, что таких комплексов даже у НАТО немного, – сказал Катков.

Впрочем, в случае реализации такого соглашения между Россией и Ираном помочь Украине может Израиль – он обещает предоставить свои баллистические ракеты. В таком случае Украине будет что противопоставить врагу.

Между тем, Россия продолжает искать обходные пути, чтобы пополнить свой ракетный арсенал. В том числе и по соседству, в Беларуси. Оттуда, якобы, начали вывозить заряды для зенитно-ракетных комплексов С-300 – об этом недавно написали в мониторинговой группе Белорусский Гаюн. В общей сложности речь идет о более чем 60 ракетах.

Аналитики предполагают, что эти ракеты могут использоваться на Луганском и Донецком направлениях. Впрочем, Украине об этом известно. А значит, наши военные к отражению новых ракетных нападений – готовы.