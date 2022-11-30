Ноябрь, 29 в 22:51

Во вторник, 29 ноября, войска РФ поднимали свои боевые самолеты в воздух, однако очередной ракетный удар по территории Украины не нанесли. Таким образом оккупанты могли разведывать позиции украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

Он напомнил, что сегодня днем почти на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, однако она была непродолжительной.

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– Не забываем об угрозах воздушных налетов. И сегодня была попытка: тревогу объявили, но быстро отменили. Самолеты реально были в воздухе. Они там были не менее 4,5 часов. Мы ожидали удара, но удара не нанесли, — отметил Арестович.

По его словам, это могли быть тренировочные полеты самолетов рашистов. Или же они могли выведывать позиции украинской системы противовоздушной обороны.

– Сегодня многие задумались, почему так произошло. Могли выявлять позиции ПВО, смотреть, как мы реагируем. Могли тренироваться и одновременно выявлять позиции ПВО, приемы и способы наших действий и так далее, — подчеркнул Арестович.

Он уточнил, что оккупанты сегодня подняли в воздух самолеты Ил-22, способные вести разведку, особенно в комплексе с другими средствами. Поэтому вполне вероятно, что агрессор пытался раскрыть, где находится украинская группировка ПВО.

– Потому что конечно их совершенно не устраивает результат, когда из 90 запущенных ракет 70 сбиты. Очень дорого и неэффективно, – добавил Арестович.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на территории Украины сегодня днем объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских ракетных авиаударов.

В последний раз РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине 23 ноября, значительно повредив украинскую энергосистему. В ГУР Минобороны Украины прогнозировали, что РФ понадобится не менее недели для подготовки очередной такой атаки.

Источник: Фейгин Live