РФ перекинула до Енгельса додаткові літаки: Ігнат оцінив ймовірність нових ракетних ударів

Листопад, 30 в 9:21

На аеродром Енгельс в Саратовській області Росія перекинула додаткові бомбардувальники, що може свідчити про підготовку нового удару по Україні, зокрема про розширення напрямків цих ударів.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

– Ситуація з очікуванням нових ракетних ударів не змінилася, тому що наміри ворога теж незмінні. Так, з’явилися додаткові літаки на аеродромі Енгельс. Це свідчить про те, що, можливо, відбувається якась ротація, можливо, хочуть збільшити напрямки ударів. Тут треба виходити навіть більше не від літаків, а тих ракет, які щодня рахуємо – скільки лишилося, – наголосив він.

За його словами, ракет, які можуть запускати стратегічні бомбардувальники, не так багато.

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Ігнат нагадав про інфографіку від Міноборони – це Калібри, Х-101, Х-555 та Іскандери.

– Теоретично, якщо брати високоточні ракети, таких ударів може бути ще три-чотири, – додав військовий.

У вівторок, 29 листопада, РФ піднімала свої бойові літаки, проте чергового ракетного удару по території України не завдала.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що таким чином противник міг розвідувати позиції українських систем протиповітряної оборони (ППО) або просто проводив тренувальні польоти.