В Ладыжине возобновили теплоснабжение

Декабрь, 01 в 17:32

В Ладыжине Винницкой области возобновили теплоснабжение. Как сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, сейчас проводятся работы по диверсификации отопительной системы путем запуска модульных котельных на разных видах топлива.

Он добавил, что в городе также нашли техническую возможность установки индивидуального отопления конвекторного типа.

Авария в городе произошла после российских обстрелов Ладыжинской ТЭС. Тогда без тепла остались 18 тыс. человек.

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Большинство областей осталось без тепла и света после ракетных атак РФ 23 ноября по критической инфраструктуре Украины. Из-за этого аварийно остановились все четыре украинских АЭС. В сети возник острый дефицит.

Во многих регионах начали вводить экстренные отключения света.

Во Львове вернулись к плановым отключениям. В Киеве до сих пор продолжаются экстренные отключения света. Когда изменится эта ситуация, зависит от жителей столицы.

Аварийные отключения уже закончились в Ивано-Франковской области — там действуют графики плановых отключений.

В Тернопольской области также действуют почасовые графики отключения электроэнергии. У жителей региона четыре часа есть свет, а восемь – нет.

В Киевской области продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Некоторые жители жалуются на отсутствие электроэнергии в течение нескольких суток. Согласно данным Киевской областной военной администрации, около 40% жителей региона остаются без электроснабжения.

В Закарпатской области тоже действует почасовой график отключения света. Там дают свет три часа в сутки раз в шесть часов.

Источник: Сергей Борзов