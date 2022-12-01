У Ладижині відновили теплопостачання

Грудень, 01 в 17:32

У Ладижині на Вінниччині відновили теплопостачання. Як повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, наразі проводяться роботи з диверсифікації опалювальної системи шляхом запуску модульних котелень на різних видах палива.

Він додав, що у місті також знайшли технічну можливість для встановлення індивідуального опалення конвекторного типу.

Аварія в місті сталася після російських обстрілів Ладижинської ТЕС. Тоді без тепла залишились 18 тис. жителів.

Зараз дивляться

Більшість областей залишились без тепла та світла після ракетних атак РФ 23 листопада по критичній інфраструктурі України. Через це аварійно зупинилися всі чотири українські АЕС. В енергомережі виник гострий дефіцит.

У багатьох регіонах почали запроваджувати екстрені відключення світла. У Львові повернулися до планових відключень. У Києві досі тривають екстрені відключення світла. Коли зміниться ця ситуація – залежить від мешканців столиці. Аварійні відключення вже закінчились на Івано-Франківщині – там діють графіки планових відключень.

На Тернопільщині також діють погодинні графіки відключення електроенергії. У мешканців регіону чотири години є світло, а вісім – немає.

У Київській області тривають екстрені відключення електроенергії. Деякі мешканці скаржаться на відсутність електроенергії протягом кількох діб. Згідно з даними Київської обласної військової адміністрації, близько 40% мешканців регіону залишаються без електропостачання.

У Закарпатській області теж діє погодинний графік відключення світла. Там дають світло три години на добу раз на шість годин.

Джерело: Сергій Борзов