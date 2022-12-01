Грудень, 01 в 1:11

У Києві поступово скорочується кількість годин без світла, але можуть бути прийнято рішення про знеструмленню будинків, які знаходяться біля об’єктів критичної інфраструктури і раніше не відключались.

Про це написав у Facebook гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, 28 листопада будинки киян у середньому знеструмлювали на дев’ять годин, коли вже у вівторок, 29 листопада, менше ніж на сім годин на добу. А вже 30 листопада було відключено 953 тисяч клієнтів, що на 5 тисяч менше, ніж за день до цього.

Зараз дивляться

– Сьогодні й самі обмеження були меншими — 545 МВт… Стабілізаційні графіки не діють, але ми на них орієнтуємось і до них наближаємось, — написав Коваленко.

Гендиректор енергетичної компанії додав, електроенергія потрібна насамперед для об’єктів критичної інфраструктури, тому до них не застосовуються екстрені відключення. Список об’єктів критичної інфраструктури визначає місцева влада.

– Разом з ними до ліній можуть бути підключені звичайні житлові будинки. Якщо їх можна переключити на іншу лінію, яка вимикається – то енергетики їх перемикають. Це нешвидкий процес, однак з хорошим прогресом: раніше на столицю таких будинків було 2000, зараз – 745. Але є будинки, які не можна перепідключити на іншу лінію, щоб вимикати разом з усім містом. Проте і по них очікується адміністративне рішення – ручне відключення, яке мають робити ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії. Подивимося, наскільки це буде робоча схема, – написав він.

Водночас у ДТЕК Київські електромережі розповіли, що екстрені відключення є вимушеним кроком, тому вони діють в столиці майже щодня, аби Київ разом із лікарнями, метро та водоканалом не був повністю знеструмлений.

Напередодні Коваленко також говорив про поступову стабілізацію ситуації з енергопостачанням Києва. Тому, за його словами, в столиці можуть незабаром повернутися до стабілізаційних графіків.

Джерела: Sergey Kovalenko, ДТЕК Київські електромережі