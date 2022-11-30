Ноябрь, 30 в 13:44

Из видеозаявления президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен убрали ранее озвученные цифры о потерях Украины в полномасштабной войне с Российской Федерацией.

Так, в отредактированной версии, опубликованной в Twitter с предложением создать для РФ специальный суд за ее преступления, а также с призывом использовать замороженные российские активы на восстановление Украины, больше нет информации о погибших.

Ее обнародовали примерно через полчаса после оригинального видео. В ней отсутствует фраза: “Примерно более чем 20 тыс. гражданских и более чем 100 тыс. военных убито по состоянию на сегодня”.

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Момент склейки на видео очевиден.

Ситуацию прокомментировал представитель президента Украины Сергей Никифоров, который сказал в комментарии Суспильному, что достоверную информацию о потерях должен озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или верховный главнокомандующий Украины.

Никифоров отметил, что президент Владимир Зеленский обнародует официальные данные, когда для этого наступит подходящий момент, так как это чувствительная информация.

Тем временем в Генштабе заявили, что не могут озвучить потери украинской армии в полномасштабной войне против России. В то же время там подчеркнули необратимость наказания для страны-агрессора за гибель и ранения украинских граждан.

Так, руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил в комментарии УП, что подтвердить названную президентом ЕК информацию не могут.

– Если то, что озвучила глава Еврокомиссии, позволит привлечь к ответственности страну-агрессора, мы можем только поддерживать действия, которые будут способствовать законному наказанию для тех, кто устроил геноцид украинского народа, – отметил он.

Отметим, что потери на войне бывают двух видов: безвозвратные (погибшие) и санитарные (раненые и травмированные).

Позднее директор по политическим коммуникациям Еврокомиссии Дана Спинант отреагировала на ситуацию, пояснив, что информация о потерях была взята из неназванных “внешних источников”, а также поблагодарила тех, кто указал на “неточность по цифрам”.