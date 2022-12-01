Грудень, 01 в 21:12

Втрати України у війні з Росією становлять до 13 тис. загиблих захисників.

Про це в етері 24 каналу заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у четвер, 1 грудня.

– Безумовно, пані Урсула помилилася — це очевидно. Тому вони видалили це відео, прибрали ці цифри, тому що у нас є офіційні оцінки Генерального штабу, є офіційні оцінки, які озвучує верховний головнокомандувач. Вони сягають від 10 до 12,5-13 тис. загиблих, – сказав він.

Подоляк визнав, що в української сторони є “більше втрат через поранення, бо їх завжди більше”.

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Радник керівника ОПУ вважає, що кількість загиблих цивільних українців на окупованих територіях “точно не 20 тис.”, тому можна зрозуміти, що там цифра може бути суттєва.

Як свідчення про це Михайло Подоляк навів кількість масових поховань і катівень на тимчасово окупованих територіях України.

– Ми кажемо на різних міжнародних майданчиках, що Росія воює не з військовими — там вона програє війну. Росія воює з цивільним населенням, особливо на окупованих територіях, – сказав він.

Раніше, 30 листопада, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що втрати України у повномасштабній війні з Росією становлять 100 тис. військових і 20 тис. серед цивільних. При цьому вона не уточнила, звідки ці дані. Згодом в Єврокомісії виправили цю заяву, видаливши цю частину в текстовій версії.

Водночас радник Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що з української сторони загинуло “дещо більше 10 тис.” захисників України. Він додав, що більшість втрат через поранених, хоча майже всі вони повертаються до бойових дій.

Зазначимо, що речник президента Сергій Никифоров казав, що точні дані про втрати мають озвучувати лише головнокомандувач, міністр оборони чи верховний головнокомандувач.