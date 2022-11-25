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СБУ обыскала епархию УПЦ на Буковине: нашли методички из Москвы и гражданство РФ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
СБУ обыскала епархию УПЦ на Буковине: нашли методички из Москвы и гражданство РФ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП).

Фото: СБУ

Правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

А также переписку руководителей епархии с кураторами из Москвы, от которых они получают “методички” об “особенностях” проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения РФ.

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— Представители РПЦ ставили задачу заниматься дезинформацией о общественно-политической обстановке в Украине и ситуации на фронте. В частности, требовали от священников УПЦ отрицать вооруженную агрессию РФ, рассказывать о якобы притеснениях “московской церкви” и тому подобное, — сообщили в СБУ.

В ходе обысков правоохранители также обнаружили склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, в которой восхваляют Россию и призывают к поддержке оккупантов.

Фото: СБУ

А при осмотре компьютеров руководства епархии обнаружены фотокопии удостоверений рашистов, принимавших участие в боевых действиях против украинских войск. В частности, удостоверение “героя России”, подписанное министром обороны РФ за “захват Крыма” в 2014 году.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, продолжаются процессуальные действия.

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Источник: СБУ
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