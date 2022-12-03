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Факти / Україна

Під час обшуків в єпархії УПЦ МП на Буковині СБУ виявила ноутбук з дитячою порнографією – ЗМІ

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Потребує перевірки
СБУ_обшуки в УПЦ
Фото: СБУ

Під час обшуків у Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ (МП) співробітники Служби безпеки України виявили ноутбук із дитячою порнографією.

Про це пише видання LB.ua з посиланням на власні джерела.

В публікації зазначається, що під час обшуків у приміщеннях управління єпархії працівники СБУ знайшли на ноутбуці порнографічні матеріали за участі неповнолітніх (тобто дитячу порнографію).

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Видання з посиланням на попередні дані слідства стверджує, що ці матеріали були відзняті на відеокамеру, а не завантажені з інтернету.

Журналісти уточнюють, що за цим фактом 30 листопада СБУ відкрила кримінальне провадження “стосовно невстановлених осіб Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП)”, в діях яких є ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження).

За твердженням джерел видання, в провадженні йдеться про керівника Чернівецько-Буковинського єпархіального управління митрополита Мелетія (Єгоренка), а також секретаря архімандрита Никиту (Сторожука).

В рамках досудового розслідування СБУ направила вилучену техніку на комп’ютерно-технічну експертизу. Після отримання результатів заплановане плануються подальші слідчі дії.

Варто зазначити, що Служба безпеки поки не оприлюднювала офіційну інформацію щодо цього.

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Як відомо, СБУ проводила контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) 25 листопада. У спецслужбі заявили, що виявили документи, які підтверджують наявність громадянства РФ у керівництва єпархіальних структур. Крім того, було виявлено листування керівників єпархії з російськими кураторами, які надавали “методички” щодо проведення церковних літургій в умовах повномасштабного вторгнення РФ.

СБУ також знайшла склади з прокремлівською літературою та фотокопії посвідчень окупантів, які брали участь у боях проти України. За цими фактами було відкрито провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) ККУ.

Контррозвідувальні заходи проходили і в інших єпархіях УПЦ (МП).

1 грудня РНБО доручила перевірити наявність церковно-канонічного зв’язку УПЦ із московським патріархатом.

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Джерело: LB.ua
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