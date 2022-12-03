Грудень, 03 в 19:22

Під час обшуків у Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ (МП) співробітники Служби безпеки України виявили ноутбук із дитячою порнографією.

Про це пише видання LB.ua з посиланням на власні джерела.

В публікації зазначається, що під час обшуків у приміщеннях управління єпархії працівники СБУ знайшли на ноутбуці порнографічні матеріали за участі неповнолітніх (тобто дитячу порнографію).

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Видання з посиланням на попередні дані слідства стверджує, що ці матеріали були відзняті на відеокамеру, а не завантажені з інтернету.

Журналісти уточнюють, що за цим фактом 30 листопада СБУ відкрила кримінальне провадження “стосовно невстановлених осіб Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП)”, в діях яких є ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження).

За твердженням джерел видання, в провадженні йдеться про керівника Чернівецько-Буковинського єпархіального управління митрополита Мелетія (Єгоренка), а також секретаря архімандрита Никиту (Сторожука).

В рамках досудового розслідування СБУ направила вилучену техніку на комп’ютерно-технічну експертизу. Після отримання результатів заплановане плануються подальші слідчі дії.

Варто зазначити, що Служба безпеки поки не оприлюднювала офіційну інформацію щодо цього.

Як відомо, СБУ проводила контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) 25 листопада. У спецслужбі заявили, що виявили документи, які підтверджують наявність громадянства РФ у керівництва єпархіальних структур. Крім того, було виявлено листування керівників єпархії з російськими кураторами, які надавали “методички” щодо проведення церковних літургій в умовах повномасштабного вторгнення РФ.

СБУ також знайшла склади з прокремлівською літературою та фотокопії посвідчень окупантів, які брали участь у боях проти України. За цими фактами було відкрито провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) ККУ.

Контррозвідувальні заходи проходили і в інших єпархіях УПЦ (МП).

1 грудня РНБО доручила перевірити наявність церковно-канонічного зв’язку УПЦ із московським патріархатом.