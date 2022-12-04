Грудень, 04 в 0:43

У Києві пункти обігріву не можуть працювати цілодобово, оскільки під час війни існує комендантська година. Єдиний випадок, коли доступ до пунктів обігріву може бути цілодобовий доступ, це якщо у столиці буде надзвичайна ситуація з опаленням чи іншими комунікаціями.

Про це в інтерв’ю телеканалу Київ повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Його запитали, чому деякі столичні пункти обігріву не працюють 24 години на добу.

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– Цілодобово пункт обігріву повинен працювати? Вночі? У мене тоді питання – вночі у нас існує комендантська година. Моє завдання надати всі сервіси, які в Києві знаходяться, і ми робимо все від нас залежне для того, щоб надати тепло, світло, водопостачання. Це є для нас ключовим пріоритетом, – сказав мер Києва.

Він додав, що пункти обігріву можуть працювати цілодобово, коли в місті надзвичайна ситуація. За його словами, немає сенсу тримати людей в пунктах обігріву, коли в місті працює світло та тепло.

– Чи ми комендантську годину скасовуємо, чи… Я дав завдання, щоб ці пункти працювали до 21:00, щоб дати можливість тим людям, які там працюють, доїхати додому. Якщо буде надзвичайна ситуація – тоді ці пункти працюватимуть цілодобово, – сказав Віталій Кличко.

Раніше мер Києва заявив, що не виключає ситуації, коли через атаки РФ на інфраструктуру столиці доведеться злити воду з системи опалення, через що до весни в будинках не буде опалення.

Фото: Віталій Кличко