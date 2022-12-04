Декабрь, 04 в 7:37

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что общий темп военных операций на востоке Украины может возрасти в ближайшие недели.

Сообщается, что с понижением температуры условия на востоке Украины становятся более благоприятными для более высоких темпов ведения боев.

Российские военные блогеры указывают на то, что земля вдоль линии Кременная —Сватово замерзла, и что украинские Силы обороны, вероятно, увеличат темпы контрнаступления.

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Два дня назад глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай также заявил, что погода на линии Кременная — Сватово, наконец, меняется, и что он ожидает, что ВСУ вскоре смогут лучше продвигаться, поскольку грязь в этом районе полностью замерзает.

Ранее аналитики ISW также подсчитали, что замерзший грунт позволит увеличить общий темп ведения боев. И ни российские оккупанты, ни Вооруженные силы Украины, скорее всего, не приостановят наступательные операции в одно из наиболее оптимальных времен года для маневренной механизированной войны.

Источник: ISW