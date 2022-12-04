Грудень, 04 в 7:37

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що загальний темп воєнних операцій на сході України може зрости найближчими тижнями.

Повідомляється, що зі зниженням температури умови на сході України стають сприятливішими для швидких темпів ведення боїв.

Російські військові блогери вказують на те, що земля вздовж лінії Кремінна — Сватово замерзла, і що українські Сили оборони, ймовірно, збільшать темпи контрнаступу.

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Два дні тому голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай також заявив, що погода на лінії Кремінна — Сватове нарешті змінюється, і що він очікує, що ЗСУ незабаром зможуть краще просуватися, оскільки багнюка у цьому районі повністю замерзає.

Раніше аналітики ISW також підрахували, що замерзлий ґрунт дозволить збільшити загальний темп ведення боїв. І ні російські окупанти, ні Збройні сили України, швидше за все, не призупинять наступальні операції в одну з оптимальних пір року для маневрової механізованої війни.

Джерело: ISW