На Херсонщине оккупанты обстреляли лодку с людьми — погибла женщина

Декабрь, 05 в 0:00

4 декабря российские военные автоматной очередью обстреляли акваторию реки Днепр, в результате чего погибла 65-летняя женщина.

Об этом в Telegram сообщил Херсонский горсовет.

— Женщина вместе с мужчиной на лодке пересекали Днепр, уезжая с дачи в Голопристанском районе. К сожалению, женщина не выжила. Мужчина в результате вражеского обстрела не пострадал, — говорится в сообщении.

Напомним, что 3 декабря россияне ночью обстреляли Херсон, в результате чего город остался без света.

Сейчас смотрят

Ранее в Генштабе сообщали, что российские военные усугубляют террор на оккупированных территориях Херсонской области, а именно ограничивают права и свободы гражданских.

Фото: ГУР