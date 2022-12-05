На Херсонщине оккупанты обстреляли лодку с людьми — погибла женщина
4 декабря российские военные автоматной очередью обстреляли акваторию реки Днепр, в результате чего погибла 65-летняя женщина.
Об этом в Telegram сообщил Херсонский горсовет.
— Женщина вместе с мужчиной на лодке пересекали Днепр, уезжая с дачи в Голопристанском районе. К сожалению, женщина не выжила. Мужчина в результате вражеского обстрела не пострадал, — говорится в сообщении.
Напомним, что 3 декабря россияне ночью обстреляли Херсон, в результате чего город остался без света.
Сейчас смотрят
Ранее в Генштабе сообщали, что российские военные усугубляют террор на оккупированных территориях Херсонской области, а именно ограничивают права и свободы гражданских.
Фото: ГУР