Город снова без света: россияне ночью обстреляли Херсон
Ночью российские захватчики обстреляли Херсон.
Открыли огонь по областному центру оккупанты за несколько минут до полуночи.
По словам руководителя областной военной администрации Ярослава Янушевича, обстрелом оккупанты повредили электросети.
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– Город снова остался без света. Ремонтные бригады энергетиков уже приступили к работе, чтобы вернуть электропитание в дома херсонцев, – сообщил Ярослав Янушевич.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 283-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Ярослав Янушевич
Фото: Ярослав Янушевич