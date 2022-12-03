Декабрь, 03 в 6:06

Ночью российские захватчики обстреляли Херсон.

Открыли огонь по областному центру оккупанты за несколько минут до полуночи.

По словам руководителя областной военной администрации Ярослава Янушевича, обстрелом оккупанты повредили электросети.

Сейчас смотрят

– Город снова остался без света. Ремонтные бригады энергетиков уже приступили к работе, чтобы вернуть электропитание в дома херсонцев, – сообщил Ярослав Янушевич.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 283-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ярослав Янушевич

Фото: Ярослав Янушевич