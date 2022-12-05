На Херсонщині окупанти обстріляли човен з людьми – загинула жінка

Грудень, 05 в 0:00

4 грудня російські військові автоматною чергою обстріляли акваторію річки Дніпро, внаслідок чого загинула 65-річна жінка.

Про це у Telegram повідомила Херсонська міськрада.

– Жінка разом із чоловіком на човні перетинали Дніпро, їдучи з дачі у Голопристанському районі. На жаль, жінка не вижила. Чоловік внаслідок ворожого обстрілу не постраждав, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 3 грудня росіяни вночі обстріляли Херсон, внаслідок чого у місті зникло світло.

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Раніше у Генштабі повідомляли, що російські військові посилюють терор на окупованих територіях Херсонської області, а саме обмежують права і свободи цивільних громадян.

Фото: ГУР