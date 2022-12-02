Декабрь, 02 в 13:18

Служба безопасности Украины задержала в освобожденном от оккупантов Херсоне очередного российского агента.

Сдавал позиции ВСУ и адреса бойцов АТО: в Херсоне задержали российского агента / 2 фотографии

Этот злоумышленник собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона, чтобы помочь захватчикам корректировать удары.

Кроме того, во время оккупации областного центра мужчина передавал врагам адреса пребывания участников сопротивления, в том числе бывших бойцов АТО.

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Благодаря этой информации российские военные затем помещали жителей области в застенки и требовали от них “признания” по сфабрикованным делам.

В случае несогласия – прибегали к психологическому давлению, насилию и угрозам физической расправой.

Как установило следствие, задержанный житель Херсона перешел на сторону врага еще в начале полномасштабного вторжения.

Активно к выполнению задач спецслужб РФ приступил в апреле.

Собирал информацию, объезжая территорию региона, а также используя собственные связи.

Полученную информацию агент передавал своему российскому “куратору” через анонимный Telegram-канал.

В ходе обыска по месту жительства у херсонца обнаружили пропагандистские материалы, символику страны-агрессора, а также законспирированную переписку с представителем России в мобильном телефоне.

Мужчине уже объявили подозрение по факту государственной измены, совершенной в условиях военного времени, и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

За решеткой мужчина может провести остаток своей жизни.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 282-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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