Грудень, 05 в 15:11

Служба безпеки України затримала в Херсоні колаборанта, який за завданням РФ та вказівкою гауляйтера Володимира Сальдо запроваджував у місті “рубльову зону”.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, під час окупації Херсону на співпрацю з ворогом пішов колишній працівник місцевого банку.

Окупанти призначили його керівником філії “міжнародного розрахункового банку”, підконтрольного РФ. Ця так звана “фінустанова” відкривала свої “відділення” на окупованих територіях півдня України.

Зараз дивляться

Саме через неї гауляйтер Сальдо хотів облаштувати в регіоні понад 200 банківських “представництв” РФ.

– Таким чином рашисти планували здійснити примусове введення “рубльової зони” на окупованій території регіону і забезпечити додаткові надходження до бюджету РФ, – зазначили в СБУ.

Більша частина отриманих коштів мала йти на фінансування повномасштабної війни проти України.

Вводив “рубльову зону”: СБУ затримала в Херсоні екскерівника банку РФ / 3 фотографии

Для реалізації свого задуму окупанти намагалися використати “досвід” створення мережі російського “розрахункового банку” на окупованих територій Донбасу.

Затриманий колаборант підтримав російських загарбників на початку вторгнення та погодився очолити одне з “відділень” російської “фінустанови” в Херсоні. А “робоче місце” він облаштував у будівлі одного із захоплених українських державних банків.

Зрадник змушував херсонських підприємців переходити на розрахунки у російських рублях, а також відраховувати частину прибутків на користь окупантів та їхньої “адміністрації”.

Після звільнення Херсону коллаборант спробував “залягти на дно” в одній із лікарень, проте СБУ встановила місце його перебування та затримала.

Слідчі спецслужби повідомили зраднику про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Суд відправив його під арешт без права на заставу.

Це не перше затримання в Херсоні. Нещодавно був затриманий заступник “міського голови” Херсону з команди гауляйтера Володимира Сальдо.

Крім того, в Херсоні затримали російського агента, який здавав позиції ЗСУ та адреси бійців АТО.