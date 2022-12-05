Декабрь, 05 в 17:19

Украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили большинство ракет, которые войска РФ сегодня запустили по территории Украины.

Об этом сообщил в коротком видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, комментируя очередную массированную ракетную атаку РФ 5 декабря.

– Желаю здоровья! Хочу поблагодарить силы ПВО, наших энергетиков и наш народ. ПВО – большинство ракет сбили. Энергетики уже начали восстанавливать свет. Наш народ никогда не сдается! – подчеркнул президент.

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Как известно, 5 декабря войска РФ совершили новую, уже восьмую, массированную ракетную атаку на Украину. Сообщалось о взрывах в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Киевской, Тернопольской областях.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия запускала ракеты по Украине из Каспийского и Черного морей (со стратегической авиации и кораблей).

В данный момент известно, что в Полтавской области силы ПВО сбили до десяти российских ракет. А украинские защитники из воздушного командования Восток сбили 15 ракет.

В Укрэнерго проинформировали, что попадания по объектам энергетической инфраструктуры все же есть. С этим связаны аварийные отключения света в некоторых областях.