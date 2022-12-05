Запаси високоточних ракет у РФ на критично низькому рівні – ГУР

Грудень, 05 в 17:44

Запаси високоточних ракет у країни-агресора Росії впали до критичних за багатьма показниками. Проте в окупантів є ще багато ракет С-300.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

– Ми можемо говорити про те, що весь світ бачить черговий терористичний акт, чергова терористична атака, підкреслюю – на цивільну мирну інфраструктуру, в першу чергу енергетичну. І найбільше ураження зазнають саме цивільні об’єкти і мирні мешканці, – сказав Юсов.

За його словами, через критичний рівень запасів зброї противник не так часто зможе дозволити собі ракетні удари по території нашої держави.

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– На жаль, ми прогнозували, що така атака можлива. Українські протиповітряна оборона та енергетики готові. Ракет С-300 у росіян ще багато, тому прифронтові міста – Запоріжжя, Херсон, Харків, Сумська область можуть сильніше страждати від терору, але ми впораємося, – додав представник ГУР.

Зазначимо, що сьогодні, 5 грудня, російські війська здійснили восьму масовану ракетну атаку на Україну. Зафіксовані влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури, з цим пов’язані аварійні відключення світла в деяких областях.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, українські сили ППО збили більшість ворожих ракет.