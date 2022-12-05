Декабрь, 05 в 14:25

Сообщается о работе нашей ПВО в Киевской области после того, как российские захватчики выпустили в сторону Украины вражеские ракеты.

Ранее на всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога.

Глава ОВА области Алексей Кулеба подтвердил работу ПВО.

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Он призвал оставаться в укрытиях и безопасных местах из-за повышенной опасности.

— Повышенная опасность – движение ракет в сторону области. Следите за информацией из официальных источников. Ничего не фотографируем и не выкладываем в сети!

Сообщалось и о взрывах и работе ПВО в Днепропетровской области.

А также о взрывах в Полтавской и Харьковской областях. Это также может быть работа нашей нашей ПВО. Предварительно нашим Воздушным силам удалось сбить несколько ракет.