Декабрь, 06 в 9:13

Россия может повторить удары по украинским городам 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, предусмотреть невозможно, когда и что готовят россияне, однако не исключено, что во вторник оккупанты могут повторить вчерашнюю атаку.

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– Во-первых, это праздник. Во-вторых, наблюдаются тенденции ударов после 10-11 октября и 17-18 октября, – отметил Юрий Игнат.

Так, 10 и 17 октября россияне наносили удары, а на второй день их повторяли.

– На второй день, 11 и 18 октября, наносились несколько меньшие удары, но все же наносились, – подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, что 5 декабря российские войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической и гражданской инфраструктуры Украины.

Под огонь оккупантов попали жилые дома и объекты критической инфраструктуры Винницкой, Киевской, Николаевской, Одесской и других областей.

Россияне выпустили 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31П и Калибр. Более 60 из них уничтожили подразделения противовоздушной обороны Сил обороны Украины.

По состоянию на 6 декабря, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 286-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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