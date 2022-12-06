Можуть повторити: у Повітряних силах не виключають нові удари РФ 6 грудня

Грудень, 06 в 9:13

Росія може повторити удари по українських містах 6 грудня, у День Збройних сил України.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, передбачити неможливо, коли та що готують росіяни, однак не виключено, що у вівторок окупанти можуть повторити вчорашню атаку.

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– По-перше, це свято. По-друге, простежуються тенденції ударів після 10-11 жовтня та 17-18 жовтня, – зазначив Юрій Ігнат.

Так, 10 та 17 жовтня росіяни завдавали ударів, а на другий день їх повторювали.

– На другий день, 11 та 18 жовтня, завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали, – наголосив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що 5 грудня російські війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури України. Під вогонь окупантів потрапили житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури Вінницької, Київської, Миколаївської, Одеської та інших областей. Росіяни випустили 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31П та Калібр. Понад 60 із них знищили підрозділи протиповітряної оборони Сил оборони України. Станом на 6 грудня, за даними Генерального штабу Збройних сил України, зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 286-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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