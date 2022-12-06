Российское ИПСО: в ДТЭК предупредили о фейковых каналах компании
Энергетическая компания ДТЭК сообщила о распространении в интернете фейковых каналов и ботов, которые используют ее название.
— Враг создал в Telegram десятки фейковых каналов и ботов с использованием названия ДТЭК.
Их цель — привлечь много подписчиков, дезинформировать украинцев, манипулировать общественным сознанием, и при необходимости сеять панику.
Не имея никаких шансов против ВСУ и украинских энергетиков, российские террористы развернули кампании по дезинформации, — говорится в сообщении компании.
В ДТЭК призвали украинцев не доверять фейковым ресурсам, не цитировать их и не распространять.
Единственный официальный Telegram-канал Группы ДТЭК авторизован и имеет синюю галочку, написали в компании.
В ДТЭК отметили, что на официальном канале ежедневно публикуется информация о ситуации с энергоснабжением в стране, а также об экстренных и стабилизационных отключениях.
Компания опубликовала список фейковых каналов:
- https://t.me/DTEKKyivskelectromerezhibot
- https://t me/dtek_svitlo
- https://t.me/DTEKinfo
- @workdonbass_bot
Перечень будет дополняться, добавили в ДТЭК.
Напомним, после ряда массированных атак России по энергетической инфраструктуре Украины во всех регионах Украины стали вводиться аварийные, экстренные и стабилизационные отключения электроэнергии.
Последняя ракетная атака российских оккупантов 5 декабря привела к отключению света и отопления во многих регионах.
В Укрэнерго рассказали, что от последних ударов больше всего пострадали Киевская и Одесская области. Перебои возникли и с электроснабжением в Молдове.
В компании сообщили, что энергетикам нужно несколько суток, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуться к плановым отключениям электричества.
Источник: ДТЕК
Фото: ДТЕК