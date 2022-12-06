Декабрь, 06 в 20:43

Энергетическая компания ДТЭК сообщила о распространении в интернете фейковых каналов и ботов, которые используют ее название.

— Враг создал в Telegram десятки фейковых каналов и ботов с использованием названия ДТЭК. Их цель — привлечь много подписчиков, дезинформировать украинцев, манипулировать общественным сознанием, и при необходимости сеять панику. Не имея никаких шансов против ВСУ и украинских энергетиков, российские террористы развернули кампании по дезинформации, — говорится в сообщении компании.

В ДТЭК призвали украинцев не доверять фейковым ресурсам, не цитировать их и не распространять.

Единственный официальный Telegram-канал Группы ДТЭК авторизован и имеет синюю галочку, написали в компании.

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В ДТЭК отметили, что на официальном канале ежедневно публикуется информация о ситуации с энергоснабжением в стране, а также об экстренных и стабилизационных отключениях.

Компания опубликовала список фейковых каналов:

Перечень будет дополняться, добавили в ДТЭК.

Напомним, после ряда массированных атак России по энергетической инфраструктуре Украины во всех регионах Украины стали вводиться аварийные, экстренные и стабилизационные отключения электроэнергии.

Последняя ракетная атака российских оккупантов 5 декабря привела к отключению света и отопления во многих регионах.

В Укрэнерго рассказали, что от последних ударов больше всего пострадали Киевская и Одесская области. Перебои возникли и с электроснабжением в Молдове.

В компании сообщили, что энергетикам нужно несколько суток, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуться к плановым отключениям электричества.

Источник: ДТЕК

Фото: ДТЕК