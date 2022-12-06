Грудень, 06 в 20:43

Енергетична компанія ДТЕК повідомила про поширення в інтернеті фейкових каналів та ботів, які використовують її назву.

– Ворог створив у Telegram десятки фейкових каналів і ботів з використанням назви ДТЕК. Їхня мета — залучити багато підписників, дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю, і за потреби сіяти паніку. Не маючи жодних шансів проти ЗСУ та українських енергетиків, російські терористи розгорнули кампанії з дезінформації,- йдеться у повідомленні компанії.

У ДТЕК закликали українців не довіряти фейковим ресурсам, не цитувати їх та не поширювати.

Єдиний офіційний Telegram-канал Групи ДТЕК авторизований і має синю галочку, наголосили в компанії.

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У ДТЕК зазначили, що на офіційному каналі щодня оприлюднюється інформація щодо ситуації з енергопостачанням у країні, а також про екстрені та стабілізаційні відключення.

Компанія опублікувала список фейкових каналів:

Перелік доповнюватиметься, додали у ДТЕК.

Нагадаємо, після низки масованих атак Росії по енергетичній інфраструктурі України у всіх регіонах України стали запроваджуватися аварійні, екстрені та стабілізаційні відключення електроенергії.

Остання ракетна атака російських окупантів 5 грудня призвела до відключення світла та опалення у багатьох регіонах.

В Укренерго розповіли, що від останніх ударів найбільше постраждали Київська та Одеська області. Перебої виникли і з електропостачанням у Молдові.

У компанії повідомили, що енергетикам потрібно кілька діб, щоб стабілізувати ситуацію і повернутися до планових відключень електрики.

Джерело: ДТЕК

Фото: ДТЕК