Російське ІПСО: у ДТЕК попередили про фейкові канали компанії
Енергетична компанія ДТЕК повідомила про поширення в інтернеті фейкових каналів та ботів, які використовують її назву.
– Ворог створив у Telegram десятки фейкових каналів і ботів з використанням назви ДТЕК.
Їхня мета — залучити багато підписників, дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю, і за потреби сіяти паніку.
Не маючи жодних шансів проти ЗСУ та українських енергетиків, російські терористи розгорнули кампанії з дезінформації,- йдеться у повідомленні компанії.
У ДТЕК закликали українців не довіряти фейковим ресурсам, не цитувати їх та не поширювати.
Єдиний офіційний Telegram-канал Групи ДТЕК авторизований і має синю галочку, наголосили в компанії.
У ДТЕК зазначили, що на офіційному каналі щодня оприлюднюється інформація щодо ситуації з енергопостачанням у країні, а також про екстрені та стабілізаційні відключення.
Компанія опублікувала список фейкових каналів:
- https://t.me/DTEKKyivskelectromerezhibot
- https://t me/dtek_svitlo
- https://t.me/DTEKinfo
- @workdonbass_bot
Перелік доповнюватиметься, додали у ДТЕК.
Нагадаємо, після низки масованих атак Росії по енергетичній інфраструктурі України у всіх регіонах України стали запроваджуватися аварійні, екстрені та стабілізаційні відключення електроенергії.
Остання ракетна атака російських окупантів 5 грудня призвела до відключення світла та опалення у багатьох регіонах.
В Укренерго розповіли, що від останніх ударів найбільше постраждали Київська та Одеська області. Перебої виникли і з електропостачанням у Молдові.
У компанії повідомили, що енергетикам потрібно кілька діб, щоб стабілізувати ситуацію і повернутися до планових відключень електрики.
Джерело: ДТЕК
Фото: ДТЕК