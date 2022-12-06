Декабрь, 06 в 15:55

На восстановление объемов производства электричества в Украине до уровня, который был до вчерашней массированной ракетной атаки РФ, понадобится еще несколько суток.

Об этом сообщили в компании Укрэнерго. Там заверили, что энергосистема нашей страны постепенно восстанавливается после восьмой ракетной атаки.

В компании отметили, что благодаря эффективной работе сил ПВО врагу не удалось нанести энергосистеме такие же повреждения, как во время удара 23 ноября, и погрузить Украину в блэкаут.

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По данным Укрэнерго, больше всего вчера пострадали Киевская и Одесская области. Были повреждены некоторые электростанции, а также часть электросетей.

Поэтому в энергосистеме Украины снизилось производство электроэнергии. По всей стране временно введены аварийные отключения света, чтобы сохранить баланс между объемами генерации электричества и потребления.

– На восстановление объемов производства электроэнергии до уровня, который был до ракетной атаки 5 декабря, нужно еще несколько суток. В настоящее время всем областям доведены лимиты потребления электроэнергии. К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому применен режим аварийных отключений, — подчеркнули в Укрэнерго.

В компании отметили, что это вынужденный шаг, и призвали украинцев отнестись к нему с пониманием. Для получения точной информации об отключениях света в конкретном регионе гражданам советуют следить за сообщениями облэнерго (список по ссылке).

Лимиты потребления электричества будут пересматриваться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Ремонтные бригады сейчас работают над тем, чтобы подать электричество по резервным схемам, где это возможно. К примеру, в большей части Одесской области восстановлено питание критической инфраструктуры: больниц, котельных и водоканалов.

Как известно, днем 5 декабря войска РФ совершили уже восьмую массированную ракетную атаку на Украину. Воздушные силы ВСУ сбили свыше 60 ракет из более чем 70. Однако врагу удалось попасть в некоторые объекты энергетической инфраструктуры.

Как отмечали в Укрэнерго, аварийные отключения света по Украине будут продолжаться, пока энергоблоки, аварийно отключившиеся во время атаки, будут набирать мощность.

Источник: Укрэнерго