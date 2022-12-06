Грудень, 06 в 15:55

На відновлення обсягів виробництва електрики в Україні до того рівня, який був до вчорашньої масованої ракетної атаки РФ, знадобиться ще кілька діб.

Про це поінформували в компанії Укренерго. Там запевнили, що енергосистема нашої країни поступово відновлюється після восьмої ракетної атаки.

В компанії зазначили, що завдяки ефективній роботі сил ППО ворогу не вдалося завдати енергосистемі таких же пошкоджень, як під час удару 23 листопада, та занурити Україну в блекаут.

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За даними Укренерго, найбільше вчора постраждали Київська та Одеська області. Були пошкоджені деякі електростанції, а також частина електромереж.

Через це в енергосистемі України знизилось виробництво електроенергії. По всій країні тимчасово запроваджені аварійні відключення світла, щоб зберегти баланс між обсягами генерації електрики та споживання.

– На відновлення обсягів виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно ще кілька діб. Наразі всім областям доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень, – наголосили в Укренерго.

В компанії зазначили, що це вимушений крок, та закликали українців поставитися до нього з розумінням. Для отримання точної інформації про відключення світла в конкретному регіоні громадянам радять стежити за повідомленнями обленерго (перелік за посиланням).

Ліміти для споживання електрики переглядатимуть залежно від ситуації в енергосистемі.

Наразі ремонтні бригади працюють над тим, щоб подати електрику за резервними схемами, де це можливо. Наприклад, у більшій частині Одеської області відновлено живлення критичної інфраструктури: лікарень, котелень та водоканалів.

Як відомо, вдень 5 грудня війська РФ здійснили вже восьму масовану ракетну атаку на Україну. Повітряні сили ЗСУ збили більш ніж 60 ракет із понад 70. Однак ворогу вдалося влучити в деякі об’єкти енергетичної інфраструктури.

Як зазначали в Укренерго, аварійні відключення світла по Україні триватимуть, доки енергоблоки, які аварійно відключилися під час атаки, набиратимуть потужність.

Джерело: Укренерго