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Факти / Україна

В Укренерго пояснили, скільки триватиме відновлення енергосистеми після чергового удару РФ

Юлія Соколова, редакторка стрічки
електроенергія
Фото: Depositphotos

На відновлення обсягів виробництва електрики в Україні до того рівня, який був до вчорашньої масованої ракетної атаки РФ, знадобиться ще кілька діб.

Про це поінформували в компанії Укренерго. Там запевнили, що енергосистема нашої країни поступово відновлюється після восьмої ракетної атаки.

В компанії зазначили, що завдяки ефективній роботі сил ППО ворогу не вдалося завдати енергосистемі таких же пошкоджень, як під час удару 23 листопада, та занурити Україну в блекаут.

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За даними Укренерго, найбільше вчора постраждали Київська та Одеська області. Були пошкоджені деякі електростанції, а також частина електромереж.

Через це в енергосистемі України знизилось виробництво електроенергії. По всій країні тимчасово запроваджені аварійні відключення світла, щоб зберегти баланс між обсягами генерації електрики та споживання.

На відновлення обсягів виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно ще кілька діб. Наразі всім областям доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень, – наголосили в Укренерго.

В компанії зазначили, що це вимушений крок, та закликали українців поставитися до нього з розумінням. Для отримання точної інформації про відключення світла в конкретному регіоні громадянам радять стежити за повідомленнями обленерго (перелік за посиланням).

Ліміти для споживання електрики переглядатимуть залежно від ситуації в енергосистемі.

Наразі ремонтні бригади працюють над тим, щоб подати електрику за резервними схемами, де це можливо. Наприклад, у більшій частині Одеської області відновлено живлення критичної інфраструктури: лікарень, котелень та водоканалів.

Як відомо, вдень 5 грудня війська РФ здійснили вже восьму масовану ракетну атаку на Україну. Повітряні сили ЗСУ збили більш ніж 60 ракет із понад 70. Однак ворогу вдалося влучити в деякі об’єкти енергетичної інфраструктури.

Як зазначали в Укренерго, аварійні відключення світла по Україні триватимуть, доки енергоблоки, які аварійно відключилися під час атаки, набиратимуть потужність.

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Джерело: Укренерго

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