Грудень, 06 в 14:45

Дефіцит електроенергії, спровокований останнім масованим ракетним ударом РФ по Україні, буде суттєво скорочений до вечора вівторка, 6 грудня. Енергетики, зокрема, планують поновити електропостачання в Одеській області.

Про це поінформував в ефірі загальнонаціонального телемарафону міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він уточнив, що напередодні ворог таки влучив в окремі об’єкти енергогенерації та електричні підстанції. Зараз енергетики проводять відновлювальні роботи, щоб заживити об’єкти критичної інфраструктури та споживачів від мережі.

Зараз дивляться

Найскладніша ситуація з постачанням електрики зберігається в трьох регіонах України: Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Електропостачання для споживачів Одещини планують відновити вже до кінця дня 6 грудня.

– В Одеській області на сьогодні на ранок вже заживлено критичну інфраструктуру, всю ніч енергетики працювали. Ми плануємо, що до вечора вже буде подана електроенергія для споживачів, – наголосив Галущенко.

Міністр уточнив, що дефіцит в енергосистемі України досі зберігається. Проте зараз набирають потужності енергоблоки атомних електростанцій, і це дозволить скоротити обсяг дефіциту.

За словами Галущенка, українські енергетики проводять відновлювальні роботи цілодобово й без вихідних. Вони використовують обладнання та матеріали, надані міжнародними партнерами України.

Тим часом в Одеській міській раді поінформували, що на ранок вівторка, 6 грудня, всі міські лікарні та пологові будинки забезпечені електрикою, водою та теплом.

Перезапущені всі 11 районних котелень, які подають тепло в будинки одеситів. А зі 146 малих котелень працюють 12, інші поки без електропостачання.

Водопостачання відновлено в усіх районах Одеси, а в тих мікрорайонах, де його поки немає, підвозять воду.

Як відомо, вдень 5 грудня РФ завдала вже восьмого масованого ракетного удару по території України. Повітряним силам ЗСУ вдалося збити більш ніж 60 ракет із понад 70, які запустили окупанти.

Однак влучання все ж були. Зокрема, в Одесі були знеструмлені всі насосні станції, припинилася робота всіх котелень та вимкнулося водопостачання.

В Укренерго пояснювали, що аварійні відключення світла в Україні триватимуть, доки деякі енергоблоки, які аварійно відключилися під час атаки, набиратимуть потужність. Для цього може знадобитися день чи два.