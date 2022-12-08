Декабрь, 07 в 22:39

Беларусь, ближайший союзник России в войне против Украины, объявила о переброске войск и военной техники, ссылаясь на “контртеррористические угрозы”.

Об этом сообщает CNN со ссылкой государственное информационное агентство Беларуси БелТА.

Это заявление сделано на фоне роста напряженности на северной границе Украины с Беларусью, которая использовалась российскими войсками в качестве платформы во время вторжения в феврале.

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— В этот период планируется перемещение военной техники и личного состава сил национальной безопасности, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности, а также использование имитационного оружия в учебных целях, — сообщает БелТА со ссылкой на Совет безопасности Беларуси.

Беларусь также объявила о начале военных учений в связи с “осенней призывной кампанией по прохождению новобранцами начальной военной подготовки”.

На прошлых выходных министр обороны России Сергей Шойгу посетил Беларусь и встретился с президентом Александром Лукашенко — что, по словам советника главы Администрации президента Украины Михаила Подоляка, “будет приобщено к материалам обвинительного заключения как распределение преступных ролей”.

Белорусские войска не принимали участия в конфликте, эту позицию Лукашенко подтвердил в октябре.

При этом в последние месяцы регулярно актуализируется тема угрозы повторного нападения на Украину со стороны Беларуси, а среди возможных вариантов допускается присоединение к российским оккупантам и военнослужащих республики Беларусь.

Известно, что белорусская армия насчитывает 45 тыс. военнослужащих, из которых около 20 тыс. являются боеспособными. При этом лишь несколько тысяч из боеспособных сил РБ составляют десантники и силы специальных операций.

При этом на сегодня отсутствуют точные данные о количестве российских военных на территории Беларуси.

Александр Лукашенко раньше называл цифру в 9 тысяч, в то время как украинская разведка — 20 тыс.

Тем не менее по мнению экспертов, этого недостаточно для повторения вторжения 24 февраля.