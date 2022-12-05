Шойгу мог приезжать к Лукашенко, чтобы открыто втянуть Беларусь в войну – ГУР
Министр обороны России Сергей Шойгу мог приезжать к белорусскому диктатору Александру Лукашенко, чтобы заставить его открыто вступить в войну против Украины.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
Он отметил, что режим Путина не оставляет попыток вовлечь Беларусь в прямую войну, однако у него это не получается, несмотря на все усилия.
По словам Юсова, сегодня нет угрозы для участия Беларуси в наземной операции против Украины.
Напомним, что Шойгу прибыл в Минск в субботу, 3 декабря. Кроме Лукашенко, он провел переговоры с белорусским министром обороны Виктором Хрениным.
В ВСУ заявили, что визит Шойгу в Беларусь является более демонстративным, поскольку сейчас у них нет данных о создании ударных групп.
Но это доказывает то, что Беларусь готова поставлять средства защиты, медицинское оборудование для совместной группировки региональных войск.