Шойгу мог приезжать к Лукашенко, чтобы открыто втянуть Беларусь в войну – ГУР

Декабрь, 05 в 20:30

Министр обороны России Сергей Шойгу мог приезжать к белорусскому диктатору Александру Лукашенко, чтобы заставить его открыто вступить в войну против Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Он отметил, что режим Путина не оставляет попыток вовлечь Беларусь в прямую войну, однако у него это не получается, несмотря на все усилия.

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По словам Юсова, сегодня нет угрозы для участия Беларуси в наземной операции против Украины.

Напомним, что Шойгу прибыл в Минск в субботу, 3 декабря. Кроме Лукашенко, он провел переговоры с белорусским министром обороны Виктором Хрениным.

В ВСУ заявили, что визит Шойгу в Беларусь является более демонстративным, поскольку сейчас у них нет данных о создании ударных групп.

Но это доказывает то, что Беларусь готова поставлять средства защиты, медицинское оборудование для совместной группировки региональных войск.