Білорусь перекидає війська і техніку на кордоні з Україною
Білорусь, найближчий союзник Росії у війні проти України, оголосила про перекидання військ і військової техніки, посилаючись на “контртерористичні загрози”.
Про це повідомляє CNN з посиланням на державне інформаційне агентство Білорусі БелТА.
Цю заяву зроблено на тлі зростання напруженості на північному кордоні України з Білоруссю, який російські війська використовували як платформу під час вторгнення в лютому.
– У цей період планується переміщення військової техніки та особового складу сил національної безпеки, тимчасове обмеження руху громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості, а також використання імітаційної зброї в навчальних цілях, – повідомляє БелТА з посиланням на Раду безпеки Білорусі.
Білорусь також оголосила про початок військових навчань у зв’язку з “осінньою призовною кампанією з проходження новобранцями початкової військової підготовки”.
Минулими вихідними міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав Білорусь і зустрівся з президентом Олександром Лукашенком – що, за словами радника глави Адміністрації президента України Михайла Подоляка, “буде долучено до матеріалів обвинувального висновку як розподіл злочинних ролей”.
Білоруські війська не брали участі в конфлікті, цю позицію Лукашенко підтвердив у жовтні.
Водночас останніми місяцями регулярно актуалізується тема загрози повторного нападу на Україну з боку Білорусі, а серед можливих варіантів припускається приєднання до російських окупантів і військовослужбовців республіки Білорусь.
Відомо, що білоруська армія налічує 45 тис. військовослужбовців, з яких близько 20 тис. є боєздатними. Водночас лише кілька тисяч із боєздатних сил РБ складають десантники і сили спеціальних операцій.
При цьому на сьогодні відсутні точні дані про кількість російських військових на території Білорусі.
Олександр Лукашенко раніше називав цифру в 9 тисяч, тоді як українська розвідка – 20 тис.
Проте на думку експертів, цього недостатньо для повторення вторгнення 24 лютого.