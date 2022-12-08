Грудень, 07 в 22:39

Білорусь, найближчий союзник Росії у війні проти України, оголосила про перекидання військ і військової техніки, посилаючись на “контртерористичні загрози”.

Про це повідомляє CNN з посиланням на державне інформаційне агентство Білорусі БелТА.

Цю заяву зроблено на тлі зростання напруженості на північному кордоні України з Білоруссю, який російські війська використовували як платформу під час вторгнення в лютому.

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– У цей період планується переміщення військової техніки та особового складу сил національної безпеки, тимчасове обмеження руху громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості, а також використання імітаційної зброї в навчальних цілях, – повідомляє БелТА з посиланням на Раду безпеки Білорусі.

Білорусь також оголосила про початок військових навчань у зв’язку з “осінньою призовною кампанією з проходження новобранцями початкової військової підготовки”.

Минулими вихідними міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав Білорусь і зустрівся з президентом Олександром Лукашенком – що, за словами радника глави Адміністрації президента України Михайла Подоляка, “буде долучено до матеріалів обвинувального висновку як розподіл злочинних ролей”.

Білоруські війська не брали участі в конфлікті, цю позицію Лукашенко підтвердив у жовтні.

Водночас останніми місяцями регулярно актуалізується тема загрози повторного нападу на Україну з боку Білорусі, а серед можливих варіантів припускається приєднання до російських окупантів і військовослужбовців республіки Білорусь.

Відомо, що білоруська армія налічує 45 тис. військовослужбовців, з яких близько 20 тис. є боєздатними. Водночас лише кілька тисяч із боєздатних сил РБ складають десантники і сили спеціальних операцій.

При цьому на сьогодні відсутні точні дані про кількість російських військових на території Білорусі.

Олександр Лукашенко раніше називав цифру в 9 тисяч, тоді як українська розвідка – 20 тис.

Проте на думку експертів, цього недостатньо для повторення вторгнення 24 лютого.