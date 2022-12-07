Из-за снегопада в Киеве образовались пробки — в КГГА просят водителей не выезжать без нужды
В среду, 7 декабря, из-за снегопада в Киеве и области образовались пробки.
Как свидетельствуют данные сервиса Google Карты, передвижение транспорта затруднено на Днепровской набережной, Дарницком мосту, бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, трассах Е95, H07, E40.
В то же время в Киевской городской государственной администрации призвали водителей не пользоваться собственными авто без необходимости и не создавать пробки, которые мешают снегоуборочной технике и экстренным службам.
— Коммунальные службы очищают улицы, дворы, парки от снега: работает 336 единиц техники УК Киевавтодор и более 5 тыс. работников. По прогнозам синоптиков, снегопад закончится в обеденные часы. Впрочем, снова начнется после 15:00 и продлится, в частности, в вечерний час пик, — говорится в сообщении.