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Факты / Україна

Из-за снегопада в Киеве образовались пробки — в КГГА просят водителей не выезжать без нужды

Валентина Чорна, редактор ленты
Затори у Києві
Фото: Факты ICTV

В среду, 7 декабря, из-за снегопада в Киеве и области образовались пробки.

Как свидетельствуют данные сервиса Google Карты, передвижение транспорта затруднено на Днепровской набережной, Дарницком мосту, бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, трассах Е95, H07, E40.

В то же время в Киевской городской государственной администрации призвали водителей не пользоваться собственными авто без необходимости и не создавать пробки, которые мешают снегоуборочной технике и экстренным службам.

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— Коммунальные службы очищают улицы, дворы, парки от снега: работает 336 единиц техники УК Киевавтодор и более 5 тыс. работников. По прогнозам синоптиков, снегопад закончится в обеденные часы. Впрочем, снова начнется после 15:00 и продлится, в частности, в вечерний час пик, — говорится в сообщении.

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