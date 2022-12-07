Декабрь, 07 в 12:59

В среду, 7 декабря, из-за снегопада в Киеве и области образовались пробки.

Как свидетельствуют данные сервиса Google Карты, передвижение транспорта затруднено на Днепровской набережной, Дарницком мосту, бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, трассах Е95, H07, E40.

В то же время в Киевской городской государственной администрации призвали водителей не пользоваться собственными авто без необходимости и не создавать пробки, которые мешают снегоуборочной технике и экстренным службам.

Сейчас смотрят