Декабрь, 01 в 12:13

Погода в декабре в части регионов Украины будет теплее обычного, а на остальной территории – характерной для первого месяца зимы, прогнозируют синоптики Укргидрометцентра.

В частности, в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях средняя месячная температура ожидается в диапазоне от -3 мороза до +2 тепла. Это на 1-1,5 градуса выше нормы, а во всех остальных – близко к норме.

Аномальных снегопадов тоже не будет. Количество осадков ожидается в пределах 34-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм, что в пределах (100-120%) нормы.

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Согласно многолетним наблюдениям метеорологов, в декабре средняя месячная температура составляет -1 -5, на юге и Закарпатье местами от 0 до +2, в Крыму до +6.

Минимальная температура фиксировалась на уровне -24 -32 градусов, в восточных, северо-восточных и Черновицкой областях – местами -33 -35, во Львовской и Ивано-Франковской — до -36 -38, на Закарпатье и юге страны — от -17 до -23, на юге Крыма – до -10 -19.

В то же время абсолютный максимум для первого месяца зимы составлял +10 +18 тепла, на Прикарпатье и юге – до +20, на юге Крыма – до +25.

Среднее месячное количество осадков в декабре – 30-66 мм, на Закарпатье, в Карпатах и ​​на юге Крыма – до 76-139 мм.

Обычно на большей части территории страны образуется снежный покров, кроме крайнего юга. Характерные погодные явления – сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, туман и гололед во время оттепели.