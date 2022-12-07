Грудень, 07 в 12:59

У середу, 7 грудня, через снігопад у Києві та області утворилися затори.

Як свідчать дані сервісу Google Карти, пересування траспорту ускладнене на Дніпровській набережній, Дарницькому мосту, бульварі Тараса Шевченка, проспекті Перемоги, трасах Е95, H07, E40.

Водночас в Київській міській державній адміністрації закликали водіїв не користуватись власними авто без нагальної потреби і не створювати заторів, які заважають снігоприбиральній техніці й екстреним службам.

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