Через снігопад у Києві утворилися затори – в КМДА просять водіїв не виїжджати без потреби
У середу, 7 грудня, через снігопад у Києві та області утворилися затори.
Як свідчать дані сервісу Google Карти, пересування траспорту ускладнене на Дніпровській набережній, Дарницькому мосту, бульварі Тараса Шевченка, проспекті Перемоги, трасах Е95, H07, E40.
Водночас в Київській міській державній адміністрації закликали водіїв не користуватись власними авто без нагальної потреби і не створювати заторів, які заважають снігоприбиральній техніці й екстреним службам.
– Комунальні служби очищають вулиці, подвір’я, парки від снігу: працює 336 одиниць техніки КК Київавтодор та понад 5 тис. працівників. За прогнозами синоптиків, снігопад закінчиться в обідні години. Утім, знову розпочнеться після 15:00 і триватиме, зокрема, у вечірню годину пік, – йдеться у повідомленні.