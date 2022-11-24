В Кремле считают, что для победы нужно мобилизовать 5 млн россиян – Генштаб ВСУ

Ноябрь, 24 в 20:35

Среди российских военных распространяется документ “Выводы войны с НАТО в Украине”, в котором верхушка Кремля указывает на ошибки командования ВС РФ, признавая при этом профессионализм украинских командиров и высокий уровень оснащения ВСУ.

Главный вывод, сделанный в этом “шедевре” – России, чтобы добиться победы в этой войне, необходимо мобилизовать до 5 млн граждан, сообщил на брифинге заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

– В каждом документе отмечается, что у Сил обороны Украины достаточно высокий уровень оснащения, а их командиры на всех уровнях могут самостоятельно принимать решения в боевых условиях. Также отмечается, что такой войны не было уже более 80 лет, а для достижения РФ победы численный состав ее армии должен составить около 5 млн военнослужащих, — уточнил он.

По его словам, это может означать проведение в ближайшее время очередной волны мобилизации и введение в РФ военного положения.

Сейчас смотрят

Громов заверил, что в Генштабе постоянно ведется подготовка ко всем возможным сценариям развития событий, речь идет, в частности, и об определении потребности в вооружении, запасах топлива и т. п.

Читайте В России полковник генштаба требовал у военкома взятку стиральной машиной

Фото: ГУР