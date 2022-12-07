Грудень, 07 в 16:15

Найскладніша ситуація зараз на Сході України. На південному фронті окупанти продовжують облаштовувати рубежі оборони.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

За її словами, російський ворог бачив тактику ЗСУ на Харківщині та при звільненні Херсона. Окупанти розуміють, що Дніпро – це наша ріка, яка не може бути нам перешкодою.

Зараз дивляться

– Проте є складнощі, зокрема погодні. Але ми розуміємо, що можна з користю використати для себе, а що може використати ворог, – зауважила Наталя Гуменюк.

Вона наголошує, що російський ворог дуже погано підготовлений до української зими.

– Вони погано оснащені, не мають гарної логістики для екіпірування навіть своїх передових ешелонів, зокрема на Півдні. Ми встановили вогневий контроль над логістичними шляхами. Саме тому вони намагаються переформатовувати підрозділи і шукають місця для розташування, щоб хоча б щось можна було підтягнути для забезпечення, – розповіла речниця Сил оборони Півдня.

За її словами, зараз окупанти намагаються сформувати сильні підрозділи на Півдні та відправити на стратегічні для них напрямки. Проте сил загарбників достатньо, щоб і залишатися на Півдні.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни ISW заявили, що здатність України зберегти перевагу і продовжити оперативні успіхи залежить від того, чи продовжать ЗСУ послідовні операції взимку.

Фото: ГУР Міноборони України