Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Після вибухів на аеродромах РФ може перемістити стратегічну авіацію – Ігнат

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Літаки РФ
Фото: Getty Images

Після вибухів на аеродромах Енгельс та Дягілєво російське командування може перемістити стратегічну авіацію.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Бавовна, яка відбулася з незрозумілих причин на території РФ, спричинила реакцію. Можуть бути зроблені заходи з переміщення техніки. Летальні апарати, які були пошкоджені, вони будуть довгий час відновлюватися. Від цього радісно, але не легше, бо у РФ ще багато літаків такого типу. Але кожна бавовна нам на радість, будемо дивитися як противник реагуватиме на це, – сказав він.

Нагадаємо, що зранку 5 грудня прогриміли вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області.

Зараз дивляться

Повідомляється, що безпілотник упав на злітно-посадковій смузі, через що було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-195, поранено двох людей.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що вибухи на російських аеродромах Енгельс та Дягілєво можуть зірвати кампанію Кремля щодо завдання масованих ракетних ударів по об’єктах інфраструктури та енергомереж України.

Читайте
До вибухів на авіабазі РФ в Енгельсі було 30 бомбардувальників-ракетоносців: супутникові знімки

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка