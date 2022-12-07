Грудень, 07 в 11:34

Після вибухів на аеродромах Енгельс та Дягілєво російське командування може перемістити стратегічну авіацію.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Бавовна, яка відбулася з незрозумілих причин на території РФ, спричинила реакцію. Можуть бути зроблені заходи з переміщення техніки. Летальні апарати, які були пошкоджені, вони будуть довгий час відновлюватися. Від цього радісно, але не легше, бо у РФ ще багато літаків такого типу. Але кожна бавовна нам на радість, будемо дивитися як противник реагуватиме на це, – сказав він.

Нагадаємо, що зранку 5 грудня прогриміли вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області.

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Повідомляється, що безпілотник упав на злітно-посадковій смузі, через що було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-195, поранено двох людей.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що вибухи на російських аеродромах Енгельс та Дягілєво можуть зірвати кампанію Кремля щодо завдання масованих ракетних ударів по об’єктах інфраструктури та енергомереж України.