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Факты / Україна

Германия поставит Украине 18 гаубиц RCH-155

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Германия поставит Украине 18 гаубиц RCH-155
Фото: Depositphotos

Германия готовит к передаче Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Берлин намерен отправить ВСУ следующую технику:

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  • 18 САУ RCH-155;
  • 80 пикапов;
  • 90 датчиков и глушителей для защиты от дронов;
  • два ангарных тента;
  • семь грузовиков 8×6 со сменной системой загрузки.

Также отмечается, что Бундесвер на этой неделе передал Киеву 20 колесных бронемашин Dingo и два танковых тягача M1070 Oshkosh.

К слову, Соединенные Штаты дали понять правительству Германии, что поддерживают поставки немецких основных боевых танков Leopard 2 в Украину.

Ранее Германия отказалась от обещания увеличить расходы на оборону.

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