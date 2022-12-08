Германия поставит Украине 18 гаубиц RCH-155
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Германия готовит к передаче Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155.
Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.
Берлин намерен отправить ВСУ следующую технику:
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- 18 САУ RCH-155;
- 80 пикапов;
- 90 датчиков и глушителей для защиты от дронов;
- два ангарных тента;
- семь грузовиков 8×6 со сменной системой загрузки.
Также отмечается, что Бундесвер на этой неделе передал Киеву 20 колесных бронемашин Dingo и два танковых тягача M1070 Oshkosh.
К слову, Соединенные Штаты дали понять правительству Германии, что поддерживают поставки немецких основных боевых танков Leopard 2 в Украину.
Ранее Германия отказалась от обещания увеличить расходы на оборону.