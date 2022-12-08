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Факти / Україна

Німеччина поставить Україні 18 гаубиць RCH-155

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Німеччина поставить Україні 18 гаубиць RCH-155
Фото: Depositphotos

Німеччина готує до передачі Україні 18 самохідних артилерійських установок RCH-155.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

Берлін має намір відправити ЗСУ наступну техніку:

Зараз дивляться
  • 18 САУ RCH-155;
  • 80 пікапів;
  • 90 датчиків та глушників для захисту від дронів;
  • два ангарні тенти;
  • сім вантажівок 8×6 зі змінною системою завантаження.

Також зазначається, що Бундесвер цього тижня передав Києву 20 колісних бронемашин Dingo і два танкові тягачі M1070 Oshkosh.

Нагадаємо, що Сполучені Штати дали зрозуміти уряду Німеччини, що підтримують постачання німецьких основних бойових танків Leopard 2 в Україну.

Раніше Німеччина відмовилася від обіцянки збільшити витрати на оборону.

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