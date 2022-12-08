Німеччина поставить Україні 18 гаубиць RCH-155
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Німеччина готує до передачі Україні 18 самохідних артилерійських установок RCH-155.
Про це повідомляється на сайті німецького уряду.
Берлін має намір відправити ЗСУ наступну техніку:
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- 18 САУ RCH-155;
- 80 пікапів;
- 90 датчиків та глушників для захисту від дронів;
- два ангарні тенти;
- сім вантажівок 8×6 зі змінною системою завантаження.
Також зазначається, що Бундесвер цього тижня передав Києву 20 колісних бронемашин Dingo і два танкові тягачі M1070 Oshkosh.
Нагадаємо, що Сполучені Штати дали зрозуміти уряду Німеччини, що підтримують постачання німецьких основних бойових танків Leopard 2 в Україну.
Раніше Німеччина відмовилася від обіцянки збільшити витрати на оборону.