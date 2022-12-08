Декабрь, 08 в 12:16

Страны мира должны переосмыслить принципы защиты энергосистем и остановить Россию.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков во время выступления на заседании управляющего совета Международного энергетического агентства (МЭА).

– Война России против Украины подтверждает, что энергетическая безопасность является частью глобальной системы безопасности. В настоящее время ракетные атаки на энергетические объекты являются частью боевых действий для получения военного превосходства, – отмечает Ярослав Демченков.

Это свидетельствует о том, что энергетический сектор стал вторым фронтом в войне России против Украины.

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По убеждению заместителя министра энергетики Украины, необходимо разработать четкие правила и требования по обеспечению безопасности энергетических объектов в активных военных конфликтах.

Для этого следует создать систему защиты от физического захвата или уничтожения критически важных энергетических объектов.

– Мы должны научиться на этой войне и сделать невозможными в будущем атаки на критическую инфраструктуру, которая обеспечивает жизнедеятельность гражданских, – отметил Ярослав Демченков.

Заместитель министра энергетики Украины предлагает ввести принцип “экстерриториальности”:

установить мероприятия коллективного реагирования,

на международном уровне ввести юридическую ответственность за военные и террористические действия, направленные против энергетической инфраструктуры.

Чтобы дать достойный ответ на атаки РФ по энергосектору Украины, уверен Ярослав Демченков, санкции против России должны быть комплексными и относиться ко всем важным сферам.

– Российское ископаемое и ядерное топливо должно быть запрещено на рынке всех цивилизованных стран, российские ученые и технологии – исключены из мирового сотрудничества. Надо остановить Россию, ведь все, чем она владеет, будет превращено в оружие и рано или поздно может быть использовано против любой страны, – отметил замминистра.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 288-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Министерство энергетики Украины

Фото: Ярослав Янушевич