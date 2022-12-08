Запретить обстрел энергообъектов во время воен нужно на международном уровне – Минэнерго
Страны мира должны переосмыслить принципы защиты энергосистем и остановить Россию.
Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков во время выступления на заседании управляющего совета Международного энергетического агентства (МЭА).
– Война России против Украины подтверждает, что энергетическая безопасность является частью глобальной системы безопасности.
В настоящее время ракетные атаки на энергетические объекты являются частью боевых действий для получения военного превосходства, – отмечает Ярослав Демченков.
Это свидетельствует о том, что энергетический сектор стал вторым фронтом в войне России против Украины.
По убеждению заместителя министра энергетики Украины, необходимо разработать четкие правила и требования по обеспечению безопасности энергетических объектов в активных военных конфликтах.
Для этого следует создать систему защиты от физического захвата или уничтожения критически важных энергетических объектов.
– Мы должны научиться на этой войне и сделать невозможными в будущем атаки на критическую инфраструктуру, которая обеспечивает жизнедеятельность гражданских, – отметил Ярослав Демченков.
Заместитель министра энергетики Украины предлагает ввести принцип “экстерриториальности”:
- установить мероприятия коллективного реагирования,
- на международном уровне ввести юридическую ответственность за военные и террористические действия, направленные против энергетической инфраструктуры.
Чтобы дать достойный ответ на атаки РФ по энергосектору Украины, уверен Ярослав Демченков, санкции против России должны быть комплексными и относиться ко всем важным сферам.
– Российское ископаемое и ядерное топливо должно быть запрещено на рынке всех цивилизованных стран, российские ученые и технологии – исключены из мирового сотрудничества.
Надо остановить Россию, ведь все, чем она владеет, будет превращено в оружие и рано или поздно может быть использовано против любой страны, – отметил замминистра.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 288-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Министерство энергетики Украины
Фото: Ярослав Янушевич