Заборонити обстріл енергооб’єктів під час воєн потрібно на міжнародному рівні – Міненерго

Грудень, 08 в 12:16

Країни світу мають переосмислити принципи захисту енергосистем та зупинити Росію.

На цьому наголосив заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков під час виступу на засіданні керівної ради Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

– Війна Росії проти України підтверджує, що енергетична безпека є частиною глобальної системи безпеки. Нині ракетні атаки на енергетичні об’єкти є частиною бойових дій для отримання воєнної переваги, – зазначає Ярослав Демченков.

Тож це свідчить про те, що енергетичний сектор став другим фронтом у війні Росії проти України.

Зараз дивляться

На переконання заступника міністра енергетики України, необхідно розробити чіткі правила та вимоги для гарантування безпеки енергетичних об’єктів в активних військових конфліктах.

Для цього слід створити систему захисту від фізичного захоплення або знищення критично важливих енергетичних об’єктів.

– Ми маємо навчитися на цій війні й унеможливити в майбутньому атаки на критичну інфраструктуру, яка забезпечує життєдіяльність цивільних, – зазначив Ярослав Демченков.

Заступник міністра енергетики України пропонує запровадити принцип “екстериторіальності”:

встановити заходи колективного реагування,

на міжнародному рівні запровадити юридичну відповідальність за військові та терористичні дії, спрямовані проти енергетичної інфраструктури.

Щоб дати гідну відповідь на атаки РФ по енергосектору України, переконаний Ярослав Демченков, санкції проти Росії мають бути комплексними й стосуватися всіх важливих сфер.

– Російське викопне та ядерне паливо має бути заборонено на ринку всіх цивілізованих країн, російські вчені та технології – виключені зі світового співробітництва. Треба зупинити Росію, адже все, чим вона володіє, буде перетворено на зброю й рано чи пізно може бути використано проти будь-якої країни, – наголосив заступник міністра.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 288-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Міністерство енергетики України

Фото: Ярослав Янушевич