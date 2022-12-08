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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Оккупанты обстреляли Курахово и санкции Евросоюза против РФ: что происходит на 288-й день войны (онлайн)

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00:18 - 08 декабря

Германия готовит к передаче Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Берлин намерен отправить ВСУ следующую технику:

  • 18 САУ RCH-155;
  • 80 пикапов;
  • 90 датчиков и глушителей для защиты от дронов;
  • два ангарных тента;
  • семь грузовиков 8×6 со сменной системой загрузки.

Также отмечается, что Бундесвер на этой неделе передал Киеву 20 колесных бронемашин Dingo и два танковых тягача M1070 Oshkosh.

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