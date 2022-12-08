Оккупанты обстреляли Курахово и санкции Евросоюза против РФ: что происходит на 288-й день войны (онлайн)
Общественные деятели и волонтеры Тарас Чмут и Сергей Притула выступили на заседании Helsinki Commision в Конгрессе США;
С российской авиабазы Дягилево исчезли до 10 бомбардировщиков, о чем свидетельствуют спутниковые снимки;
Папа Римский сравнил Россию с нацистской Германией;
В Одессе задержали агента РФ, который охотился на противокорабельные комплексы Нептун;
Грузинские активисты за неделю собрали средства уже на 200 генераторов для Украины.
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