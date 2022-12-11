В Одесской области света может не быть недели и даже месяцы. ОВА пока не подтверждает

Декабрь, 10 в 22:03

На восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских атак.

Об этом сообщает Департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОГА.

— Речь идет не о днях, а даже неделях и не исключено, что 2-3 месяца, — говорится в сообщении.

При возможности местных жителей просят временно выехать за пределы области.

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— Со своей стороны энергетики и органы власти будут интенсивно работать над восстановлением инфраструктуры. Мы будем систематически и оперативно информировать вас о прогрессе в восстановительных работах, – добавляют в департаменте.

Однако на сайте самого Департамента, ОГА или местной энергокомпании таких данных нет, а в комментариях под этим постом пишут, что данная информация — фейк.

Напомним, что в ночь на 10 декабря войска РФ атаковали Юг Украины дронами-камикадзе Shahed (Шахед) иранского производства. Украинские защитники сбили 10 из 15 дронов.

Есть попадание в энергетические объекты в Одесской области. После этого исчез свет почти во всех районах и общинах региона.