Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

РФ запустила дроны-камикадзе: в Одесской области раздался взрыв

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
збитий дрон-камікадзе

Ночью 10 декабря российские войска выпустили дроны-камикадзе для обстрела украинских городов.

Характерные звуки, присущие иранским дронам-камикадзе типа Shahed, слышали жители Одесской области.

Была слышна в регионе и работа противовоздушной обороны.

Сейчас смотрят

По предварительным данным, взрыв, прогремевший в Одесской области, является результатом прилета.

Официальных комментариев пока нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 290-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Виталий Кличко

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка