Декабрь, 10 в 6:10

Ночью 10 декабря российские войска выпустили дроны-камикадзе для обстрела украинских городов.

Характерные звуки, присущие иранским дронам-камикадзе типа Shahed, слышали жители Одесской области.

Была слышна в регионе и работа противовоздушной обороны.

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По предварительным данным, взрыв, прогремевший в Одесской области, является результатом прилета.

Официальных комментариев пока нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 290-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Виталий Кличко