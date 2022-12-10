РФ запустила дроны-камикадзе: в Одесской области раздался взрыв
Требует проверки
Ночью 10 декабря российские войска выпустили дроны-камикадзе для обстрела украинских городов.
Характерные звуки, присущие иранским дронам-камикадзе типа Shahed, слышали жители Одесской области.
Была слышна в регионе и работа противовоздушной обороны.
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По предварительным данным, взрыв, прогремевший в Одесской области, является результатом прилета.
Официальных комментариев пока нет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 290-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Виталий Кличко